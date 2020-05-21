Пляжний сезон у столиці планують відкрити 1 червня

Директор з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо" Костянтин Пигуля заявив про те, що в Києві пляжний сезон планують відкрити з 1 червня. Про це повідомляє Громадське радіо.

Він зазначив, що для цього відповідні рішення повинні прийняти Кабінет міністрів і Київська міська державна адміністрація.

За словами директора, на даний момент на пляжах очікуються перевірки з боку Держпродспоживслужби та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За попередніми домовленостями початок купального сезону в Києві плануємо десь на 1 червня. Якщо карантин знімається або послаблюється, то це буде 1 червня, а якщо ні, і подовжується, то ми однозначно будемо проводити робочі наради і переносити відкриття пляжного сезону", - сказав Пигуля.

Він підкреслив, що на даний момент в КМДА визначили 14 пляжів, на яких дозволено купання, і 18 зон відпочинку.

"1 червня ми плануємо 5-7 пляжів відкрити, потім інші. Щоб ви розуміли, обстежити всі пляжі одночасно неможливо. Тобто, ми обстежуємо пляжі з блакитними прапорами, яких у нас 8 планується в цьому році, спочатку їх відкриємо, а потім інші пляжі на наступному тижні", - додав Пигуля.

На пляжах вже провели обробку проти кліщів і дезінфекцію лавок та роздягальні.

Як раніше повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пляжний сезон цього року в Україні відкриють. На засіданні 20 травня Кабмін ввів у дію адаптивний карантин, який триватиме з 22 травня по 22 червня.

З 22 травня стартує другий етап послаблень, в рамках яких запуститься громадський транспорт (міський та передмістя), з 25 травня - метро; Відкриються дитячі садки, але також, як і метро - 25 травня; Відкриються спортзали і фітнес-центри, але без басейнів; Відновиться робота готелів та готелів, але поки без ресторанів; Можливість проведення спортивних заходів без глядачів; Розблокують підготовку до зовнішнього незалежного тестування.