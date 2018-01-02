По делу об убийстве Ноздровской допросили 50 человек, - ГПУ

По делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской допросили более 50 человек.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киевской области.

"Сейчас в уголовном производстве допрошены более 50 человек, отрабатываются несколько версий убийства потерпевшей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура требует от полиции тщательно отработать всех лиц, контактировавших с Ноздровской накануне ее исчезновения, и тех, от кого поступали угрозы в адрес правозащитницы.

"Прокуратурой Киевской области взят на особый контроль ход досудебного расследования указанного уголовного производства и будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы лица, причастные к убийству, понесли суровую ответственность", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Напомним, Ноздровская вела дело о гибели своей родной сестры Светланы Сапатинской. Она погибла в ДТП 30 сентября 2015 года. За рулем авто находился Дмитрий Россошанский. По словам Ноздровской, во время аварии он был под действием наркотиков. Его дядя на то время занимал должность председателя Вышгородского райсуда, что помогло убийце избежать наказания. Все это время Ноздровская добивалась справедливости. В мае 2017 года Россошанскому дали семь лет лишения свободы. Суд установил, что водитель видел пешехода, однако не тормозил и не пытался избежать столкновения. И вместо того, чтобы вызвать скорую, взялся звонить отцу за консультацией. Поэтому суд объявил приговор - семь лет за решеткой из восьми возможных.

Подсудимый подал на апелляцию. Суд состоялся 27 декабря. Адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции, но в итоге дело отправили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Подсудимому избрали меру пресечения 60 суток. Спустя день после суда Ирина Ноздровская исчезла.

1 января ее тело нашли под Киевом.

2 января киевляне вышли провели митинг с требованием расследовать преступление.