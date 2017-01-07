По Киеву прошло Рождественское шествие, несмотря на мороз

Сегодня, 7 декабря, в Киеве прошло традиционное Рождественское шествие с колядками, вертепом и праздничной атрибутикой.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Несмотря на метель и 18 градусов мороза к праздничному Рождественскому шествию с дидухами и звездами примкнуло много прохожих. Всего в действии приняли участие около 200 ряженых участников.

Ребята бодро шагали по центру города, некоторые прикрывали лицо и красные щеки теплыми варежками.

Сообщается, что праздничное шествие организовал музей Ивана Гончара и международный проект Folk UKRAINE. Дети прошли по кругу от Софиевской площади мимо Национальной оперы Украины через Крещатик и Майдан Независимости, Михайловскую площадь и вернулись на Софию.

В мероприятии приняли участие фольклорные коллективы, группы колядников, хоры и все желающие. Завершилось шествие общим колядованием на Софиевской площади.

Фото: rian.com.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. "С Рождеством Христовым! Пусть в Украину придет долгожданный Божий мир, и пусть Господь благословит каждую украинскую семью!", - говорится в поздравлении президента.

В Киеве на рождественские выходные запланировано большое количество праздничных мероприятий.