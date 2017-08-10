Победительница конкурса официально назначена главврачом "Охматдета"

Победительница конкурса на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев) Ирина Садовяк официально назначена на эту должность.

Как сообщил на своей странице в "Фейсбук" заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, соответствующий приказ о назначении подписан в среду.

"Мы возлагаем большие надежды на нового руководителя, ведь хотим видеть "Охматдет" национальным лидером среди медицинских учреждений страны не только по статусу, но и по качеству медицинских услуг и темпам преобразований. Именно поэтому у Ирины (Садовяк - ИФ) особый контракт. В нем есть перечень четких задач по реформированию больницы со сроками их выполнения", - сообщил он.

По информации П.Ковтонюка, контракт нового главврача "Охматдета" включает в себя автономизацию больницы, внедрение госпитальной информационной системы, современных клинических протоколов, изменение системы закупок лекарств.

При этом замминистра подчеркнул важность успешного завершения строительства нового корпуса.

Как сообщалось, в начале июня 2017 года конкурсная комиссия Министерства здравоохранения Украины назвала победителем повторно объявленного конкурса на должность главного врача "Охматдет" И.Садовяк.

И.Садовяк работала в Коломыйской центральной районной больнице. Согласно е- декларации, она владеет двумя квартирами в Ивано-Франковской области. Заработная плата за 2016 год составила 104 тыс. грн.