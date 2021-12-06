Побиття депутатів у Донецькій області: у Раді відреагували на подію

Саме з такою тематикою сьогодні відбулася пресконференція в інформ-агентстві "Інтерфакс".

На заході були присутні народний депутат України, голова осередку партії "За Майбутнє" в Донецькій області Дмитро Лубінець, народний депутат, керівник обласної організації партії "Слуга народу" в Донецькій області Владлен Неклюдов та в. о. голови міської ради міста Селидове Руслан Суков.

"Мета заходу – привернути увагу ЗМІ та громадськості до протиправних дій представників партії "ОПЗЖ"", – сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, 26 листопада на Донеччині помічники народного депутата від "ОПЗЖ" Денис Куровський і Роман Кушнаренко побили депутатів Селидівської громади від партії "За майбутнє" Артура Сукова, якому зламали щелепу, і від партії "Слуга Народу" Тетяну Мухаметвплієвову. Інцидент стався під час 14-ї сесії Селидівської міськради.

"Тобто представники "ОПЗЖ" фізично розігнали сесію. Вони не можуть перемогти на виборах чесно і сформувати коаліцію, тому застосовують силовий метод. Здійснили спробу незаконного впливу на діяльність депутатів місцевих рад. Переконаний, такі методи поведінки не повинні проходити повз увагу ЗМІ та громадськості", – зазначив Дмитро Лубінець під час пресконференції.

Лубінець також додав, що "є розслідування цих фактів: і експертизу, і правову оцінку всім моментам будуть надавати правоохоронні органи, а вирок, знову ж таки, буде встановлено в суді".

Наразі триває досудове розслідування.

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