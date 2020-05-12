Поблизу Кримського українські захисники дали гідну відсіч на обстріли російсько-окупаційних військ

Сьогодні, 12 травня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз відкрили вогонь по позиціям Об'єднаних сил в районі населеного пункту Кримське із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїна було оперативно доставлено до лікарняного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан його здоров'я задовільний.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, застосовуючи наявні вогневі засоби, дали російським загарбникам гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Такі злочинні дії окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей. Пресцентр ООС

За матеріалами Міністерство оборони України