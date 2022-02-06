Поблизу Маріуполя перекрили трасу. Люди протестують проти постійного підвищення тарифів на проїзд

Жителі селищ Бердянське, Агробаза та Приміське скаржаться, що за останні два роки їм у чотири рази підвищили вартість проїзду.

Востаннє тариф піднімали на початку року. Наприклад, із селища Агробаза до Маріуполя проїзд підвищили з 17 до 19 гривень.

За словами місцевих жителів, їм щодня потрібно добиратися на роботу до міста, тож вони вимагають знизити тариф до 10 грн. Люди сподівалися, що все зміниться через реформу децентралізації, адже їх приєднали до міста.

Ми вже приєднані до Маріуполя. Чому наш проїзд коштує 17 грн, а у Маріуполі 10?, – зазначає учасниця мітингу.

Жителі селищ поспілкувалися із перевізником. Але він стверджує, що, незважаючи на заявлену ним собівартість перевезень в 11 гривень, тариф зменшувати не хоче.

Підбиваючи підсумки 2021 року, глава Маріупольського району Степан Махсма говорив про транспортне сполучення найближчих селищ. За його словами, людям потрібно потерпіти, оскільки до міста їх приєднали лише рік тому, і за такий короткий час вирішити питання неможливо. Комунальний транспорт пустять, але терміни поки що не зрозумілі.

Махсма зазначив, що пасажиропотік до селищ не дуже великий, і комунальними автобусами вивозити людей до міста на сьогодні не вигідно. Саме тому на цих напрямках працюють маршрутки.

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