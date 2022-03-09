Почалась евакуація жителів з Енергодара

09 марта 2022, 15:09
 Общество Источник: Ура-информ

З Енергодара щойно вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста, вони прямують до Запоріжжя. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в своєму Telegram-каналі.

"Евакуаційна колона згідно оголошеного зеленого коридору під егідою Червоного Хреста з мешканцями Енергодара, переважно жінками та дітьми, людьми похилого віку, вирушила з міста”, - повідомив міський голова.

Відео евакуації оприлюднив також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, зазначивши що автобуси прямують до Запоріжжя.

 

Источник: Ура-информ
 
 
 