Почалась евакуація жителів з Енергодара

З Енергодара щойно вирушили евакуаційні автобуси з мешканцями міста, вони прямують до Запоріжжя. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в своєму Telegram-каналі.

"Евакуаційна колона згідно оголошеного зеленого коридору під егідою Червоного Хреста з мешканцями Енергодара, переважно жінками та дітьми, людьми похилого віку, вирушила з міста”, - повідомив міський голова.

Відео евакуації оприлюднив також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, зазначивши що автобуси прямують до Запоріжжя.