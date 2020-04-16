Почався обмін полоненими між Донецьком і Києвом, який проходить на КПВВ "Майорск". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Процедура проходить в районі КПП через лінію дотику у передмісті Горлівки. В рамках першого в цьому році обміну "ДНР" і "ЛНР" передадуть 19 осіб, натомість заберуть 18.

Раніше представник так званої "Донецької народної республіки" Дарина Морозова заявила, що обмін полоненими пройде 16 квітня.

Нагадаємо, Україна довгий час не могла назвати, скільки людей готують на обмін полоненими.

Раніше повідомлялося, що у списках обміну полоненими не буде кримчан. Українська влада заявила, що не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Також проведення обміну полоненими з так званими "республіками Донбасу" підтвердили в Офісі президента України. Таке рішення було ухвалене під час переговорів контактної групи по Донбасу у форматі відеоконференції 8 квітня.

Раніше повідомлялося, що бойовики готові допустити до полоненим їх родичів. йшлося про допуск до вісьмом українцям, яких незаконно утримує самопроголошена "ДНР".