Почему Джигурда оформил "паспорт" ДНР

Дурной пример заразительный. Актер Охлобыстин, писатель Прилепин, теперь вот эпатажный шоумен Никита Джигурда... Последний сегодня написал заявление на получение "паспорта" ДНР, а уже вечером в российских СМИ заявили, что он его уже и получил.

Зачем он Джигурде. Скорее всего, из-за своих проблем в России. Таким образом он стал в модные ряды защитников "русского мира" и обеспечил себе некий иммунитет от нападок.

Напомним, Никита Джигурда на фоне развода со своей супругой, олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной в прошлом ноябре попал в переплет.

Он напал на адвоката супруги Сергея Жорина, при этом сам пострадал.

Позже Жорин обратился в полицию, чтобы та проверила, может ли Джигурда вообще находиться в России. Намек на то, что Никита является гражданином Украины.

Сам Джигурда заявлял, что находится в РФ на законных основаниях, но не исключил, что его могут выдворить из страны.

Позже он начал нести ахинею, уж простите, что может попробовать баллотироваться в президенты Украины.

В общем, достойный гражданин террористической фейковой республики.

Винница Реал

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