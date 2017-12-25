Почему у католиков и православных Рождество не совпадает?

Почему одни празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января, в то время как другие уже давно его отметили.

Особое внимание этот факт привлек после того, как украинское правительство утвердило выходной день 25 декабря, на католическое Рождество. В ZI решили разобраться, почему так происходит.

Расхождение между празднованиями в религиях общего великого праздника - Рождества Христова, связано с тем фактом, что точная дата рождения Иисуса неизвестна. С IV века Римская империя начала отмечать праздник 25 декабря, а восточные церкви отмечали его 6 января.

Основная же причина, почему православное Рождество "отстает" от католического на 13 дней, заключается в разнице календарей. Юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем, не соответствовал астрономическому времени, из-за чего в конце года оставалось "лишнее" время. И спустя годы оно накопилось в несколько дней. Из-за этого Рождество и Пасха смещались.

В 1582 году папа Григорий XIII объявил о реформе календаря. Было пропущено сразу 10 дней для "нормализации" ритма, и после 4 октября следующим днем стало сразу 15 число. Уже по григорианскому календарю, или по новому стилю. В России новый стиль был введен в 1918 году, но церковь новшество не одобрила.

В 1923 году по инициативе Константинопольского Патриарха состоялось совещание Православных Церквей, на котором где было решено исправить Юлианский календарь. Русская Православная Церковь участия в нем не приняла, но все же постановила перейти на новоюлианский календарь. Однако он не прижился, вызвав протесты народа, и постановление вскоре отменили. И только в 1948 г. постановили рассчитывать Пасху и все переходящие праздники по юлианскому календарю, а непереходящие - по новому.

Итак, кто же празднует Рождество сегодня, 25 декабря? В настоящее время нового стиля придерживаются Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, Чехо- Словацкая и Американская Православные Церкви, а также западная часть Польской Православной Церкви.

Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская Православные Церкви, а также монастыри Афона и восточная часть Польской Православной Церкви живут по старому стилю и будут праздновать Рождество 7 января.

Алина Шкода

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