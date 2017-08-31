Почти 30 человек пострадали в результате столкновения поездов в Польше

Товарный локомотив столкнулся с пассажирским поездом на железнодорожной станции Сментово в северной части Польши приблизительно в 22:00 в среду, 30 августа. Об этом сообщает RMF24.

В настоящее время причины аварии, в результате которой с рельсов сошли локомотив и семь вагонов пассажирского поезда, не известны. Расследование инцидента займется специальная комиссия.

"Мы не знаем, по каким причинам на станции Сментово товарный поезд проигнорировал сигнал запрета выезда с бокового пути и выехал на главные пути. Это повлекло за собой столкновение с поездом "Погория" (Гдыня Главная- Бельско Бяла/Закопане, который двигался согласно правилам", - рассказал представитель польской железной дороги Миослав Семенец.

В поезде находились приблизительно 200 пассажиров, 28 человек были ранены, 15 из которых - дети.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, поезд Бердянск - Киев на переезде неподалеку от села Новые Безрадичи Киевской области врезался в автомобиль марки Lexus.