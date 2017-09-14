Почти 90% украинцев не верят в возможность преодоления коррупции, - Transparency

86% украинцев считают, что правительство не может преодолеть коррупцию

За последние четыре года в Украине возросло количество людей, которые не верят в возможность преодоления коррупции. Об этом сегодня во время панельной дискуссии "Медиа против коррупции" заявил исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Если в 2013 году 80% украинцев считали, что правительство не может преодолеть коррупцию, то сегодня этот показатель вырос до 86%", - завил Юрчишин.

При этом он отметил, что население легче поддается коррупционным действиям, если в обществе существует уверенность, что взяточничество невозможно преодолеть.

По словам Юрчишина, почти 38% граждан Украины сталкивались с коррупцией когда от них требовали взятку или они были вынуждены ее давать.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что за 2016-2017 годы правоохранительные органы передали в суды более пять тысяч коррупционных уголовных производств.