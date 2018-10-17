Почти треть украинцев видят главой Единой Поместной Церкви Филарета

30% украинцев считают, что возглавить Единую Поместную Церковь в Украине должен предстоятель УПЦ КП Филарет.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования социологической группы "Рейтинг".

Как сообщили в организации, 7% опрошенных считают, что главой должен стать Митрополит Онуфрий (УПЦ (МП), 3% поддержали Митрополита Макария (УАПЦ).

11% опрошенных заявили, что возглавлять Поместную Церковь не должен ни один из них. 42% пока не сформировали мнения по этому вопросу.

Патриарх Филарет как возможный глава Единой Поместной Церкви пользуется наибольшей поддержкой среди прихожан возглавляемой им УПЦ КП (57%)..

В среде других конфессий его поддержка несколько ниже. Среди сторонников УГКЦ таких 31%, среди представителей других конфессий - 21%, просто верующих без конфессии - 20%.

Прихожане УПЦ МП главой Единой Поместной Церкви скорее видят Митрополита Онуфрия (29%), однако каждый десятый из них не против, чтобы после получения автокефалии Поместную Церковь возглавил Филарет.

Соцопрос проводился с 27 сентября по 4 октября методом личного формализованного интервью (face-to-face). В исследовании приняли участие 2000 респондентов от 18 лет и старше.

Ранее Экзархи Вселенского патриарха подтвердили готовность сотрудничать с духовенством Украинской православной церкви Киевского и Московского патриархатов для вручения Украине томоса об автокефалии.