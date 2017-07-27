Под АПУ произошла потасовка сторонников Саакашвили с полицией

В Киеве под зданием Администрации президента Украины произошла потасовка сторонников лишенного украинского гражданства Михаила Саакашвили с полицией, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, возле здания АПУ акцию протеста проводили около сотни сторонников Саакашвили. После потасовки полиция пропустила в здание АПУ инициативную группу.

Напомним, ранее в Госмиграции подтвердили лишение Саакашвили украинского гражданства. Отмечается, что Саакашвили теряет украинское гражданство согласно п. 2 ст. 19 закона "О гражданстве". Основанием для лишения гражданства в ведомстве назвали ложные данные, указанные в анкете.

Сообщается, что при заполнении документа Саакашвили указал, что не находится под следствием в Украине или за ее пределами, "однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован". Кроме того, в ведомстве отметили, что запрос в Генеральную прокуратуру Украины о гражданстве Саакашвили направил нардеп Андрей Лозовой, прокуратура в свою очередь обратилась в службу. После чего, по запросу Комиссия по вопросам гражданства приняла соответствующее решение.