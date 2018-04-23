Под Черниговом грузовик сбил велосипедистку и слетел с дороги. Двое погибших

В райцентре Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку и упал с моста в реку, рассказали в Национальной полиции. В результате этого ДТП погибли два человека.

В частности, как установили полицейские, водитель грузовика, двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу, чтобы "вписать" свое длинное транспортное средство в поворот. Посреди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Однако это ему не удалось.

Женщина на велосипеде от удара погибла. А в это время крупногабаритный тяжелый автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение, оказались напрасными и фура сбила перила мостового ограждения, и упала в реку. Водитель грузовика вследствие падения также погиб.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

А в селе Торчиновичи Старосамборского района пьяный прокурор Мостисской районной прокуратуры совершил наезд на пешехода. Инцидент произошел на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. От полученных травм пешеход (местный житель 1954 г.р.) погиб на месте.

Ранее "Вести" сообщали о том, что в Чехии автобус с украинцами попал в ДТП. Напомним также, что в Кривом Роге произошло одно из самых страшных ДТП в истории Украины. Также "Вести" писали, что на фоне аварии в Кривом Роге МВД требует усилить наказания за нарушение правил дорожного движения.