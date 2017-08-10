Под Киевом неуправляемая машина задавила туриста на берегу реки

В Киевской области сегодня ночью произошел несчастный случай: во время отдыха двое мужчин спали в палатке, когда неожиданно с холма скатилось авто и насмерть задавило одного из туристов, сообщает пресс-служба ГУ НП столичного региона.

Трагедия произошла на реке Десна, возле села Воропаев Вышгородского района. Компания туристов, которая остановилась на побережье водоема, пошла отдыхать. Двое мужчин спали в палатке, а жена одного из товарищей находилась неподалеку в автомобиле, который стоял на холме.

Когда женщина вышла из машины - авто начало катиться вниз на палатку, где спали мужчины. Они проснулись, и один из туристов попытался остановить машину, но поскользнулся и попал под колеса. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас полиция выясняет все подробности произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.