Под Киевом во время пикета пострадали полицейские

Двое полицейских получили травмы нижних конечностей.

В полиции заявили, что во время акции с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова 4 июня в Переяслав-Хмельницком двое правоохранителей были травмированы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

По данным правоохранителей, 4 июня вечером у Переяслав-Хмельницкого отдела полиции состоялся митинг, где собралось около 50 человек. Охраняли порядок во время пикета бойцы подразделения патрульной службы "ТОР", батальона полиции особого назначения полиции Киевщины.

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