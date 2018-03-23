Под Одессой выпал желтый и розовый снег

На юге Одесской области выпал желтый и розовый снег, сообщают пользователи соцсетей, выкладывая соответствующие фотографии.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке вредных химических веществ не обнаружено", - сообщил Абрамченко.

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Специалисты Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне. Опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.

Выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу.

InfoResist.org

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