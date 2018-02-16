Под Соломенским судом задержали мужчину, разбившего топором 10 машин

Неизвестный с помощью топора повредил 10 автомобилей во дворе Соломенского районного суда Киева.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала судья Соломенского суда Виктория Кицюк, передают Українські Новини.

"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стёкол до пробитых капотов. Будни Соломенского суда...", - сообщила она.

Нарушитель задержан.

Как сообщали Українські Новини, во дворе Соломенского суда Киева мужчина топором разгромил 10 автомобилей. Полиция отпустила большинство участников конфликта у Соломенского суда Киева.