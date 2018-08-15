Подготовка к школе: как лучше подобрать рюкзак для первоклассника

Министерство здравоохранения Украины подготовило перечень рекомендаций родителям, как подготовить ребенка к новому учебному году.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Безопасный и качественный школьный портфель должен весить не более 1 кг, иметь ортопедическую спинку и светоотражающие элементы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вес рюкзака в идеале не должен превышать 10% веса ребенка - иначе школьник испортит осанку. Для каждого возраста есть нормативы веса школьной сумки: с книгами, тетрадями и письменными принадлежностями.

Так, общий вес учебников из расчета на один учебный день в комплекте с принадлежностями, не учитывая вес ранца не должна превышать:

* I-II класс - 1,5-2,0 кг; * III-IV класс - 2,0-2,3 кг; * V-VI класс - 2,3-3,0 кг; * VII-VIII класс - 3,0-3,5 кг; * IХ-ХII класс - 3,5-4,5 кг.

Вес пустого рюкзака не должна превышать 500-800 грамм.

Основной перечень требований к качественному рюкзаку выглядит так:

1. Лямки и ручки. Обязательно должны быть две лямки - одинаковой длины, обитые мягким материалом, чтобы не врезались в плечи, крепкие, прошитые, а не приклеены, шириной - не менее 4 см. Нельзя носить рюкзак на одной лямке - в этом случае его вес приходится на одно плечо, что приводит к сколиозу.

Ручки должны быть гладкими, без вырезов, выпуклостей, острых деталей.

2. Спинка. Эта деталь рюкзака должна быть твердой. Вместе с крепким дном она позволит зафиксировать позвоночник ребенка. Твердость спинки и ее обивка должны предотвращать давление содержания рюкзака на спину школьника. В идеале должен быть ортопедический рюкзак с пластиковым каркасом, внутренняя часть которого прилегает к спине.

В месте, где рюкзак прилегает к спине, нельзя размещать предметы, которые могут травмировать. С этой стороны должно быть отделение для книг. Также на спинке должна быть мягкая прокладка из ткани, которая предотвращает запотевание спины ребенка; - внутри должны быть отделения для тетрадей и пеналов, а снаружи - карманы для мелких предметов.

3. Безопасность. У рюкзака должны быть светоотражающими элементы, яркий цвет деталей, светорассеиватели по бокам и в центре рюкзака.

4. Компактность. Хорошим признаком качественного рюкзака есть отделение для завтрака, с фольгой внутри.

5. Фактура ткани. Наиболее подходящими являются изделия из прочной и водонепроницаемой ткани.

Будущий школьник должен обязательно примерить рюкзак (не пустой, а с книгами). Тогда можно увидеть все недостатки (неправильное перераспределение предметов, перекошенные швы).

Покупая рюкзак вместе с ребенком, учитывайте его мнение. Это его личная вещь и она должна ему нравиться. Кроме того, после покупки покажите ребенку, как правильно собирать и носить школьную сумку. Тяжелые предметы следует класть вниз и как можно ближе к спине - тогда вес рюкзака будет распределяться равномерно.

Напомним, на выходных в Киеве пройдет школьная ярмарка.