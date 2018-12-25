Подконтрольный РФ суд в Крыму оставил под стражей пятерых украинских моряков

Подконтрольный РФ Верховный суд аннексированного Крыма сегодня, 25 октября, отказал в удовлетворении апелляционных жалоб пяти украинским морякам, захваченным возле Керченского пролива месяцем ранее - 25 ноября. Об этом сообщает Крым.Реалии.

В удовлетворении апелляционной жалобы отказано старшему матросу с катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, а до того мичману Андрею Шевченко, а также капитану третьего ранга Владимиру Лисовому.

Позже так называемый Верховный суд Крыма также отклонил апелляции на арест матроса с буксира "Яны Капу" Сергея Чулибы и сотрудника СБУ Андрея Драча.

Напомним, что завтра планируется рассмотреть еще пять апелляций. Как сообщалось, поступили еще пять апелляций: в отношении Безъязычного, (командира похода) Гриценко, (командира катера "Никополь") Небылицы, Семидоцкого, (командира буксира "Яны Капу") Мельничука.

В отношении еще четырех моряков жалоб на арест нет.

Напомним, 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украиских военнослужащих.

Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".

Позже украинских моряков вывезли в Москву сейчас большинство из них находится в СИЗО "Лефортово". Раненых украинских пленных перевезли в больницу "Матросской тишины".

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".

17 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую милитаризацию оккупированного Крыма и действия РФ в акватории Черного и Азовского морей.

В связи с эскалацией на Азове, вечером 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон о введении военного положения вступил в силу 28 ноября. На усиленный режим несения службы перешли пограничники, армия, полиция и СБУ.

Подробнее читайте в материале Александра Чалого и Александра Малиновского "Освобождение украинских военных моряков: отдельные международно-правовые аспекты" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Крым.Реалии