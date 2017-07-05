Подорожание проезда в Киеве: как будут действовать старые билеты и жетоны в транспорте

В Киевской городской государственной администрации заявили, что до 31 июля жители столицы могут использовать жетоны и разовые билеты на наземный общественный транспорт, которые приобрели до подорожания проезда 15 июля. Об этом сообщает Украинская правда.

До 31 августа пассажиры смогут обменять старые жетоны и бумажные билеты на новые, доплатив по новому тарифу либо пропорционально к новому тарифу. Однако такую операцию можно осуществить только на четырех станциях, среди которых "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница".

Старые билеты на наземный транспорт можно будет обменять в Службе организации сбора и учета выручки коммунального предприятия "Киевпасстранс" на улице Казимира Малевича, 127.

Также сообщается, что после 1 сентября жетоны и бумажные разовые билеты старого образца нельзя будет обменять, их стоимость не компенсируют.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, во вторник, 4 июля, в газете "Хрещатик" было опубликовано решение о подорожании проезда, в частности, в метрополитене Киева.