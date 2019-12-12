Подозрение в убийстве Шеремета объявили добровольцу-музыканту и волонтерке

Еще одного потенциального подозреваемого нашли мертвым.

Подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета объявляют музыканту рок- группы Riffmaster и добровольцу Андрею Антоненко. Об этом Антоненко сообщил в Facebook перед публикацией информации министром Аваковым.

"Мне предъявляют убийство Шеремета. Прям сейчас. В моем дворе. Будет обыск", - написал он в Facebook.

Андрей Антоненко является сержантом Сил специальных операций, подтверждающие недавно в ВСУ.

Второй задержанной является Юлия Кузьменко, волонтерка, в гражданской жизни врач, завотделением рентгенографии, сообщил адвокат Влад Добош. У нее сейчас тоже проводят обыск.

"Очевидно из этих двух + Грищенко и делать ОПГ, поступило убийство Павла Шеремета. В группе подозреваемых также должен был быть Иван Вакуленко, но после повестки на допрос его найден мертвым при странных обстоятельствах ", - сообщила в свою очередь журналистка Ольга Худецкая.

Перед этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция задержала и объявляет подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, что журналист Павел Шеремет трагически погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко отметил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

В августе этого года тогда еще генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает некой информацией о людях, которые могут быть причастными к убийству журналиста Павла Шеремета.