Подозреваемый в убийстве "Сармата" признался и назвал заказчика

Один из задержанных за убийство активиста, ветерана АТО Виталия Олешко признался в содеянном и назвал заказчика преступления - владельца ресторана "Мохито" в Бердянске.

Детали события подробно описаны в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

"(Подозреваемый) пояснил, что примерно в мае-июне 2018 года, он вместе с женой отдыхал в городе Бердянске и снимал жилье в гостинице "Евро", где познакомился с мужчиной... О последнего ему известно, что родом он из города Макеевка Донецкой области, во время АТО занимался волонтерской деятельностью, оказывал помощь в строительстве блокпостов, что стало общей темой в их общении... Занимается предпринимательской деятельностью в городе Бердянске, ему принадлежит ресторан "Мохито", - говорится в изложении показаний подозреваемого.

В показаниях отмечается, что мужчины обменялись номерами мобильных телефонов. Позже новый знакомый связался с подозреваемым с помощью мобильного приложения "WhatsApp" и попросил проучить, "прострелив ягодицы", общественного деятеля из Бердянска. За это обещал дать средства на развитие любого бизнеса. Через несколько дней раздумий подозреваемый согласился. Читайте также: Аброськин рассказал, как продвигается следствие по делу убийства "Сармата"

29 июля он приехал в Бердянск еще с тремя знакомыми. Им о своих намерениях не сообщал, предложив просто отдохнуть на море. Примерно в 17.00 он позвонил заказчику через "WhatsApp", и тот приказал заселиться в отель, а потом перезвонил и вызвал на улицу. В салоне собственного автомобиля марки "Тойота Ленд Крузер" заказчик передал подозреваемому обрез охотничьего ружья и 8 патронов "ТАХО" в пакете из супермаркета, отвез его к заранее подготовленному автомобилю "Таврия", который велел после преступления оставить в условленном месте вместе с обрезом.

Заказчик также провез подозреваемого мимо дома, где жил Олешко, рассказал о его привычных маршрутах и показал фото жертвы на экране мобильного.

На следующий день, в обеденное время подозреваемый около 3 часов следил за будущей жертвой, а вечером попросил одного из своих товарищей подвезти его, якобы по работе.

31 июля подозреваемый с приятелем на "Таврии" приехали к дому Олешко. Дождавшись его возвращения, подъехали ближе, и подозреваемый пошел за ним к воротам, вытягивая заряженное оружие.

"В то время, как (потерпевший) вошел на территорию двора в сопровождении одного из мужчин, он вошел вслед за ним, прицелился в спину (чуть ниже пояса) и произвел один выстрел из двух стволов обреза. От выстрела потерпевший упал на землю, а он вернулся к автомобилю "Таврия", - говорится в фиксации показаний.

Возвращаясь к машине, слышал 5-6 выстрелов. Отогнав "Таврию" на условленное место, протер тряпкой поверхности, чтобы уничтожить следы, и оставил в ней обрез. Когда вернулись в гостиницу, вызвал остальных приятелей, и через 30 минут они выехали из Бердянска в Днипро. Перед выездом по телефону сообщил заказчику, что задание выполнено. По дороге, в городе Васильевка, беглецы были задержаны полицией. Читайте также: Полиция задержала подозреваемого в организации убийства "Сармата"

Как сообщал Укринформ, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза в затылок и спину. В тот же день на блокпосту под Васильевкой была задержана машина с четырьмя подозреваемыми. Один из них - экс-боец роты "Торнадо".

6 августа Бердянский горрайонный суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым в убийстве - два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

15 сентября полиция объявила, что задержала подозреваемого в заказе и организации убийства "Сармата".