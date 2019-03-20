Подписать декларацию с семейным врачом нужно до 1 апреля

Министерство здравоохранения Украины с 1 апреля прекращает финансировать лечение пациентов, которые не подписали декларацию с семейным врачом. Из-за этого врачи смогут обслуживать только тех, с кем подписали декларацию. Об этом перед заседанием Кабинета министров 20 марта сказала министр здравоохранения Ульяна Супрун.

"С 1 апреля уже не будет осуществляться оплата за так называемый "красный список" - это те пациенты, которые еще не подписали декларацию с семейным врачом. Если есть неотложное состояние, все врачи ответственные, чтобы оказывать помощь. Но если это уже что-то обычное, то они должны иметь своего врача, подписать декларацию с ним. Потому что они должны получать помощь от своего врача ", - цитирует Супрун "Цензор.НЕТ".

Она отметила, что сейчас важно, чтобы пациенты выбрали своих врачей, чтобы они смогли получать средства из их лечения.

Отметим, что ранее предусматривалось, что пациенты смогут подписать декларацию с врачом о 1 июля 2019 года.

Реформа первичной медицины стартовала в Украине 1 апреля 2018 года. По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, с того времени уде 75% украинцев подписали декларации с семейным врачом или терапевтом. Врача можно выбрать в любом медучреждении, в том числе и частном, независимо от места прописки или жительства, однако этот медучреждение должно быть присоединенным к системе "Электронное здоровье".

По материалам: Цензор.нет