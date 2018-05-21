Подразделения МВД Украины с сегодняшнего дня и до конца финала Лиги чемпионов переведены на чрезвычайный режим работы

До завершения мероприятий в рамках проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве подразделения МВД Украины переведены на чрезвычайный режим работы, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Количество реализованных билетов на финальный матч 26 мая – 63тыс. Для обеспечения общественного порядка в чрезвычайный режим работы переводится около 12 тыс. правоохранителей. Из них – 6тыс. полицейских, почти 4тыс. нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения", - цитирует в понедельник С.Ярового пресс-служба МВД.

Он также обратил внимание, что большой объем работы ляжет на пограничные и транзитные области, в частности на пункты пропуска.

"Будут задействованы 26 воздушных пунктов пропуска, 51 автомобильный, 53 железнодорожных. На этих пунктах пропуска будут работать до тысячи пограничников и привлеченные к 100 служебных собак. Организованное прибытие около 11 тыс. болельщиков через аэропорт "Борисполь". Ожидается прибытие около 15 тыс. человек автомобильным транспортом", - добавил С.Яровой.

Первый замглавы МВД также отметил, что ответственность лежит не только на руководителях региональных подразделений, но и на всем личном составе. "Основная нагрузка идет именно на личный состав. От рядовых зависит успех всего мероприятия. Личный состав надо поощрять, поэтому я ставлю перед руководителями такую задачу", - подчеркнул он.

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев обратился к региональным управлениям полиции: №С сегодняшнего дня и до конца мероприятий мы имеем повышенный уровень террористической угрозы. Взрывотехники всех регионов должны оперативно и своевременно передавать информацию о выявленных бесхозных вещах".