Подробности скандала между работниками Нацполиции и судьей Кицюк.

Судья Соломенского суда Киева Виктория Кицюк спровоцировала скандал с полицией, отказавшись предъявлять документы работникам полиции.

Инцидент зафиксировали камеры полицейских.

Конфликт начался с того, что судья припарковала автомобиль возле здания суда с нарушением правил. На просьбу полицейских убрать с проезжей части автомобиль, заблокировавший движение, судья не отреагировала. Также она отказалась предъявить полицейским документы, сославшись на то, что она не водитель данного авто.

Детали инцидента рассказал у себя в Facebook начальник департамента патрульной службы МВД Евгений Жуков.

По его информации, авто судьи перекрыло движение в обе стороны.

Экипаж, проезжавший по этому участку дороги, стал, как и все остальные участники движения. Поначалу, "Святую Викторию" просили перепарковать автомобиль. И не только сотрудники, но и водители других автомобилей. Но, несмотря на это, включился режим "дурачок" - я не я, машина не моя, я не водитель... , - написал он.

При этом отмечается, что Кицюк проигнорировала многочисленные просьбы патрульных предъявить какие-то документы, после чего она была задержана.

Позже к месту инцидента приехали мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения. Жуков пишет, что в сторону полицейских они высказывались оскорбительно, говоря "Нищеброды, вы за 8 тысяч готовы маму продать".

Однако теперь, по его информации, сотрудники полиции понесут наказание за то, что не оформили материалы по задержанию судьи.

Но... К глубокому сожалению, они могут понести уголовную ответственность за превышение, - написал он.

Он пообещал "не пускать ребят под пресс".

С такими "законопослушными" судьями, мы многого достигнем! А ведь нужно было всего лишь перепарковать автомобиль, и показать хоть какие-то документы. Выполнить законные требования сотрудника патрульной полиции, - подчеркнул Жуков.

Trust.UA

http://www.trust.ua