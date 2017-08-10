Погибший в Казахстане пилот учебного самолета был гражданином Украины

В посольстве Украины в Республике Казахстан заявили, что пилот-инструктор, погибший в результате крушения учебного самолета возле Алматы, был гражданином Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Сейчас мы располагаем более точной информацией. У нас уже есть письменное подтверждение, что он, к сожалению, украинец", - сказали в посольстве.

По сведениям дипломатов, погибший - Курченко С.П., 1970 года рождения.

Отметим, что в результате падения учебного самолета в Казахстане погибли два человека. По предварительной информации, инцидент произошел сегодня утром во время выполнения учебно-тренировочного задания. Самолет Tecnam P2002 после взлета упал на расстоянии 2 км от аэродрома Азем, который находится в 43 км от Алматы. В результате аварии погибли пилот-инструктор и курсант.

Ранее в пресс-службе посольства заявляли, что погибший летчик был этническим украинцем и гражданином Казахстана.