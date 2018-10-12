Пограничники ФСБ РФ задержали в Таганрогском заливе украинских рыбаков

Пограничное управление ФСБ России задержало в Таганрогском заливе украинских рыбаков, которые вышли из оккупированного села Холодное в Донецкой области.

Об этом сообщается на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Сегодня сотрудники пограничной службы ФСБ РФ в море неподалеку от населенного пункта Весело-Вознесенка (РФ) задержали двух граждан Украины, которые осуществляли вылов рыбы на маломерном плавсредстве. В Таганрогский залив украинские рыбаки вышли из временно оккупированного населенного пункта Холодное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ФСБ РФ уже заявили об отсутствии разрешения на вылов водных биологических ресурсов у украинцев и открытии против них дела об административных правонарушениях.

"Подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, выдвигая незаконные требования о взыскании денежных средств с рыбаков в пользу оккупационной администрации, заставляют людей рисковать и искать лучшего вылова у берегов страны-агрессора, подвергаясь опасности быть задержанными представителями пограничной службы ФСБ РФ", - добавили украинские военные.

Кроме этого в ООС призвали рыбаков обязательно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, выходить в море из установленных пунктов базирования и не отходить слишком далеко от берега.

ФСБ РФ задержало рыбаков с временно оккупированной территории Украины #ООС #операція_ДПСУ Подконтрольные Российской... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 12 октября 2018 г.

Напомним, 4 мая так называемые пограничники оккупированного Крыма задержали украинское судно, потому что якобы рыбаки "незаконно добывали камбалу в исключительной экономической зоне России". Впоследствии российская ФСБ обвинила украинцев в уничтожении более 70 дельфинов в оккупированном Крыму.

12 мая пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ заявила о задержании еще двух украинских рыбаков в Азовском море. Российские пограничники сообщают, что обнаружили маломерное судно с двумя рыбаками на борту. Они якобы осуществляли незаконную добычу рыбы, в частности "двух особей краснокнижного осетра русского". У рыбаков не было с собой документов, они вместе с судном доставлены в порт Ейска Краснодарского края РФ "для установления личности и принятия процессуального решения".

Впоследствии суд в аннексированном Крыму арестовал капитана задержанного судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже стало известно, что морякам задержанного судна не выдвигали никаких обвинений.