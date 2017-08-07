Пограничники обнаружили в Азовском море российское рыболовное судно

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили в 10 милях от берега в Азовском море российское рыболовное судно. Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

По полученным данным, пограничники привели в готовность катерную группу, поскольку обнаруженное судно не отвечало на запросы. Позже стало известно, что данное судно является рыболовецким сейнером под флагом РФ.

"Капитан судна сообщил, что они находятся в море с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время акватория Азовского моря усиленно контролируется сотрудниками Морской охраны.

Как сообщал NewsOne ранее, сотрудники Государственной пограничной службы совместно с полицией арестовали судно Bospor под флагом Молдовы в Одесской области.

NewsOne

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