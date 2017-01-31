Пограничники рассказали о внедрении новейших систем защиты границы с РФ

Украинское пограничное ведомство создает принципиально новую интеллектуальную модель комплексной системы защиты и охраны границы с Россией, где различные инженерно-технические средства дополняют друг друга. Также данная модель включает и элементы обороны.

Об этом сообщает пресс-служба АДПС Украины.

Для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы Государственным бюджетом на 2017 год запланировано 200 млн. гривень. В рамках Плана запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжение работы в Луганской области.

Запланирована установка системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области. Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях и продолжить работу по оформлению земельных участков в собственность Государственной пограничной службы Украины.

Сейчас обустроены и содержатся более 270 км противотранспортных рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, 83,2 км заградительного забора, свыше 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля.

Значительный объем работ по наращиванию инженерной инфраструктуры выполнено и на других участках.