Ночью 30 июня на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов, как потом выяснилось - сотрудников ФСБ РФ.

По этом сообщает в Facebook глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

- Сегодня, 30 июня, около 2.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предыдущего опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ РФ, - пишет он.

По его словам, российские военные якобы выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута.

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При этом ФСБ РФ официально подтвердила пропажу двух военных и обратилась к Украине с просьбой предоставить о них информацию.

- Российские пограничники направили нам обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих. Формально, таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине, - сказал в комментарии Интерфакс-Украина спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Пограничники задержали двух заблудившихся ФСБшников на границе с Крымом / 2 фотографии

В мае в Госпогранслужбе заявили, что наращивание вооружения России в Крыму говорит о том, что Москва готовится к наступлению.