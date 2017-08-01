Пограничники задержали на Дунае незаконно посещавшее Крым иностранное судно

Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали на Дунае очередное иностранное судно, которое нарушило запрет на заход в порты временно аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что владельцы судна, пытаясь запутать правоохранителей, сменили флаг и название плавсредства, однако пограничники тщательно отслеживали его путь по уникальному идентификатору (ИMO), который не меняется в течение всего времени существования судна.

Теплоход San Porfyrios под флагом Белиза был остановлен пограничниками в украинских водах Дуная на пути из Румынии в Грецию. Его ИМО полностью совпал с идентификатором судна Sava Lake (флаг Панамы), которое в 2014-2015 годах неоднократно заходило во временно закрытые порты АР Крым.

При первичном осмотре судовых помещений и проверке документов сотрудники ГПСУ не выявили нарушений, отметок о заходе в крымские порты найдено не было.

Свидетельства неоднократного посещения плавсредством оккупированного полуострова были найдены благодаря тщательному анализу архивной документации.

По данным Госпогранслужбы, на то время судном управлял другой капитан, а экипаж неоднократно менялся. Однако выяснилось, что один из помощников капитана дважды бывал в Крыму на этом судне, а значит - нарушил украинское законодательство.

Пограничники зафиксировали факты правонарушений и собрали копии подтверждающих документов для дальнейшей передачи их в прокуратуру. А иностранцу, незаконно посещавшему оккупированную территорию, на три года запретили въезд в Украину.

О дальнейшей судьбе San Porfyrios после задержания в сообщении ГПСУ информации нет. Вероятнее всего, теплоход продолжил рейс в Грецию и сейчас находится в Черном море в районе Стамбула, о чем свидетельствуют данные ресурса Marine Traffic по состоянию на 14:58 1 августа по Киеву.

22 июня 2017 года Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение о конфискации танзанийского судна Sky Moon, незаконно заходившего в порты аннексированного Крымского полуострова.