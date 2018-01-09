Погром со стрельбой в стриптиз-клубе Киева устроили из мести

Правонарушители выбили входные двери, устроили драку и совершили выстрел в помещении.

По факту хулиганских действий в столичном стриптиз-клубе на улице Большой Васильковской начато уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается в сообщении правоохранителей, вчера вечером в развлекательное заведение пытался зайти мужчина, но охрана объяснила, что заведение не работает. Это возмутило незнакомца, и он пригласил охранника клуба на улицу, где его ждали двое мужчин. Между охранником и неизвестными возник конфликт, в результате чего один из нападавших достал из машины предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После словесной перепалки мужчины уехали в неизвестном направлении.

Однако через некоторое время на место происшествия приехали два микроавтобуса, откуда вышло около 20 человек. Они выбили входную дверь в помещение клуба, а затем совершили выстрел в пол. Далее незнакомцы проникли в развлекательное заведение, где устроили драку. В результате инцидента персонал заведения получил незначительные телесные повреждения. На место происшествия вызвали полицию.

По указанному адресу выехали экипажи патрульной полиции и следственно- оперативная группа территориального и Главного управлений полиции.

Злоумышленники скрылись до прибытия правоохранителей. Полиция провела осмотр места происшествия, опросила свидетелей и изъяла гильзу для проведения экспертизы.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проверяются записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к происшествию.

Как сообщал УНИАН, в понедельник Киев.Оперативный на странице в Facebook сообщил, что около 20.10 десять неизвестных мужчин ворвались в стриптиз- клуб DOLLS, что на Большой Васильковской, и начали стрелять.

"В полицию позвонила женщина, работающая в этом заведении. Буквально через минуту все выбежали на улицу, сели в машину и уехали", - отмечалось в сообщении.