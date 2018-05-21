"Показания" из Стешенко в ФСБ выбили под пытками - Чубаров

Стешенко топили в море, чтобы сломать и заставить дать показания на Эрола Велиева и других "участников" "обнаруженной" оккупантами "экстремистской группы".

Представители силовых структур страны-агрессора пытками выбили из похищенного на административной границе с оккупированным Крымом харьковчанина Александра Стешенко показания о якобы участии в экстремистской группировке, сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Крым.Реалии.

"11 апреля его (Стешенко - ред.) пытали: топили в море много раз, чтобы просто сломать. Через некоторое время, как он дал показания, его заставили звонить близким людям и отказаться от тех адвокатов, от которых мы и получили данные, где он находится и в какой ситуации", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник, 24 апреля, около 22:00 Александра Стешенко вывезли из спецприемника в неизвестном направлении, предположительно, сотрудники ФСБ. 26 апреля адвокат задержанного на административной границе с Крымом харьковчанина Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не может найти своего подзащитного. По словам Азаматова, он посетил несколько крымских судов, управления ФСБ, управления пограничной службы и непосредственно сам спецприемник, где удерживали украинца, но нигде не обнаружил его следов.

Напомним, 21 мая оккупационная российская власть заявила о "раскрытии экстремистской группы", которую, по их словам, создал помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев по указанию главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, для организации терактов на полуострове.

Оккупанты заявляют, что "экстремистская группа" была сформирована в Харькове и в ее состав кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. В частности им инкриминируют поджог дома муфтия Крыма Э. Аблаева в январе 2018 года.

По материалам: Крым.Реалии