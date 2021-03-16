Показник смертності від COVID-19 в Україні однин з найнижчих в Європі - Степанов

Рівень смертності від коронавірусної інфекції в Україні один з найнижчих, якщо порівнювати з іншими країнами Європи.

Про це "Українській правді" розповів глава МОЗ Максим Степанов.

"В Україні однин із найнижчих показників смертності від COVID-19 у Європі. За рівнем смертності Україна посідає 36 місце в Європі. Це означає, що смертність, наприклад, у Великій Британії утричі вища ніж в Україні, у Польщі, Франції, Італії - удвічі вища", - розповів Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 15 березня розширили "помаранчеву" зону карантину та додали до неї Чернігівську область. У "червоній" зоні залишаються чотири області.

Лікарні регіонів "червоної зони" переповнені пацієнтами з COVID-19, медики оцінюють ситуацію як критичну. У Києві заповнені більша частина "ковідних" ліжок, в двох лікарнях місць немає. У МОЗ пов'язують часті випадки важкого перебігу захворювання з мутацією вірусу.

У той час, як міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляє про готовність медсистеми до третьої хвилі, лікарні Івано-Франківської області, які приймають хворих на COVID-19, переповнені, пацієнти лежать в коридорах. У міській лікарні No1 Івано-Франківська заповнене від 125 до 130% ліжок.

Причиною нового спалаху COVID-19 в Івано-Франківській області стала робота гірськолижних курортів. Попри складну епідемічну ситуацію, "Буковель" продовжував працювати, курорт закрили на карантин тільки 13 березня.

У десяти регіонах України залишається перевищена норма в 60 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на 100 тисяч населення: в Києві (77,2), Вінницькій (122,7), Житомирської (96), Закарпатській (86,9), Івано-Франківській (123,4), Миколаївській (90,3), Тернопільській (60,6), Хмельницькій (73,4) та Чернівецькій (89,4). По матерiалам Українська правда