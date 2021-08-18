Показники двох областей України не відповідають "зеленій" зоні

Сьогодні, 18 серпня всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Проте в двох областях один з епідеміологічних показників не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема, в Івано-Франківський області показник динаміки госпіталізацій хворих з коронавірусом складає 56,9%.

Крім цього, у Рівненській області тривалий час даний показник тримається на високих позначках. Наразі він складає 71,9%, хоча попередньо був в межах 51,5-86,2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.