Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей

В пятницу, 10 февраля, жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что в учебные заведения и так называемые государственные учреждения Донецка и Макеевки поступило распоряжение о том, что необходимо выделить людей для поездки на похороны главаря боевиков Михаила Толстых, известного как "Гиви", передает Сегодня.

Прощальную церемонию с телом боевика традиционно устраивают в театре оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко в Донецке с 10 до 12 часов дня. После этого гроб доставят на кладбище у Донецкого моря, где был похоронен другой ликвидированный боевик "Моторола".

"Якобы пришла разнарядка - выделить по семь человек от школы", - сообщила жительница Донецка.

"Нас завтра по приказу освобождают с пар. Отправляют на похороны "Гиви" в Донецк. Обязательно тепло одеваемся" - информирует однокурсниц староста группы донецкого вуза Анастасия.

"Из Горловки завтра в принудительном порядке везут бюджетников на оперу и балет", - пишет местный житель.

"Завтра в обязательном порядке из Енакиево в Донецк приедут 350 бюджетников на похороны "Гиви". Перевозчики топливо оплачивают за свой счет", - добавил житель Енакиево.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 8 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви в результате взрыва, который произошел в его рабочем кабинете.