Покров Пресвятой богородицы: история, традиции, приметы праздника

В воскресенье, 14 октября Украина отмечает сразу три праздника: православный и грекокатолический праздник Покровы Пресвятой богородицы, День украинского козачества и День защитника отечества. А в понедельник 15 октября в стране официальный выходной день.

Покрова – праздник, как большинство христианских праздников в Православии, корнями уходит глубоко в язычество. Он символизирует успокоение и засыпание Природы, покрывание ее на зиму: пришла Покрова – деревья оголились, а землю укрыла опавшая листва. До Покровы всегда заканчивали все важные сельскохозяйственные работы – убирали урожай и завершали сеять озимые. На Карпатской части Украины все отары возвращали с дальних пастбищ домой, а чумаки завершали свои путешествия.

В Христианстве праздник Покровы стали праздновать в X столетии. По легенде, когда Константинополь оказался в окружении завоевателей, горожане так истово молились Божьей матери, что она накрыла весь город своим омофором. Это знамение увидел своими глазами Святой Андрей: под стенами церкви появилась процессия – Богородица в окружении ангелов, святых пророков и апостолов. А в скором времени поспела подмога и сняла осаду. Со временем Византийский патриарх канонизировал праздник.

День украинского козачества. На Сечи украинские козаки верили, что их охраняет святая Покрова, а Пресвятую Богородицу считали своей покровительницей и заступницей. Верили настолько, что на протяжении многих столетий этот праздник был одним из самых важных праздников в православном календаре Украины. Именно на этот день всегда назначали выборы нового атамана. В 1775 году после разорения Запорожской Сечи козаки, убегая за Дунай, взяли с собой из церкви святой Покровы на Сечи икону Покровы Пресвятой Богородицы.

Дня защитника отечества. 14 октября 2015 года День защитника отечества стали отмечать в День Украинского Козачества. И нам есть сейчас кого по-настоящему поздравлять в этот день и благодарить за защиту. Поздравьте всех, кто взял в руки оружие и встал на защиту Украины, охраняет наши рубежи и бережет покой и мир в тылу.

Покрова: традиции

В этот день верующие обращаются в молитве к Пресвятой Богородице с просьбой о здоровье, защите, помощи, содействии в семейной жизни и любви. Считается, что на протяжении года до следующей Покровы Богородица будет помогать и оберегать молившегося.

Для девушек Покрова была самым главным праздников: у молодежи начинался сезон вечерниц, для их родителей – период свадеб, а девушки на выданье с радостью принимали участие в свадебных играх.

На Покрову незамужние девушки приговаривали: «Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку», «Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду», «Свята мати, Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою», «Свята мати, Покровонько, завинь мою головоньку, чи в шматку, чи в онучу – най ся дівкою не мучу!»

Девушкам, желающим выйти замуж, следует прийти в церковь еще до начала праздничного богослужение, чтобы поставить свечку и помолиться Пресвятой Богородице, прося ее о скорейшем замужестве и счастливой семейной жизни. А если испечь хлеб и оставить в ночь на Покрову на окошке – можно приманить жениха.

Покрову надо встречать радостно и весело, приглашать гостей и самим ходить в гости.

Также на Покрову было принято помогать нуждающимся. В этот день собрались и дружно помогали вдове или сиротам, например, перекрыть прохудившуюся крышу. В таком деле и поработать в праздник не грех.

На Покрову хозяйки утром разводили огонь в печи, добавляя к дровам веточки плодовых деревьев – на хороший урожай и для благополучия семьи.

Как и в любой Христианский праздник – на Покрова нельзя выполнять не только тяжелую хозяйственную работу, но и многие домашние обязанности: убирать, стирать, готовить, шить, вязать, гладить.

Также нельзя сквернословить, лгать, ругаться, спорить, занимать денег и употреблять алкогольные напитки.

Еще одна интересная примета – девушке, к которой пришли свататься, не стоит отказывать сватам, иначе она рискует ближайшие три года просидеть в девках.