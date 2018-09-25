Покушение на Михайлика: друзья подозреваемого устроили потасовку в больнице

Правоохранители Одессы задержали более десяти человек грузинской национальности, которые устроили стычки с полицией.

В одесской больнице во вторник, 25 сентября, произошла потасовка с участием представителей грузинской диаспоры, которые пытались помешать полиции вывозить из больницы в СИЗО Торнике Герасина - подозреваемого в покушения на общественного деятеля Олега Михайлика, сообщает УНН.

Группа поддержки Герасина Торнике пыталась зайти сначала в помещение больницы, а затем в палату. Там стояла охрана полиции, ее пытались вытеснить. Произошла потасовка, в ходе которой были взломаны двери в отделении.

В результате более 10 человек грузинской национальности доставили в Хмельницкий отдел полиции для установления личности.

NewsMir.info

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