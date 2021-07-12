Політичним партіям в Україні довіряє менше ніж 20% громадян - опитування

Політичним партіям в Україні довіряє 19,5% громадян. Про це свідчать опубліковані 12 липня результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

74,2% опитаних заявили, що не довіряють українським партіям.

Ще 6,3% респондентів не визначилися з відповіддю.

Основними причинами недовіри до політичних партій українці називають: невиконання передвиборчих обіцянок (55,8%), корумпованість партій (40,7%) і залежність від олігархів (30,8%).

Опитування проводили з 1-го до 7 червня серед громадян віком від 18 років по всій Україні, крім окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Усього опитано 2003 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайн-ефектом 1,1) не перевищує 2,4%.