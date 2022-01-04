Поліція досі не знайшла чоловіка, який порізав людей у клубі

Поліціянти за майже місяць не спіймали чоловіка, який напав на двох хлопців та дівчину з ножем в одному з нічних закладів Полтави.

Інцидент із нападом на трьох людей стався у цьому закладі в ніч з 12 на 13 грудня. Компанія прийшла сюди, аби відсвяткувати день народження, але натомість отримали ножові поранення.

За інформацією Інтернет-видання "Полтавщина", слідчі навідалися до закладу лише на дев'ятий день після інциденту. Однак, адміністратор нічного клуба, говорить, що не перешкоджав роботі правоохоронців, а навпаки, заклад пішов на зустріч слідчим.

"Охорона і так у нас досить посилена, є обладнання для перевірки на метал, але ви розумієте, що ніж – це такий предмет, який дуже легко десь заховати. Відео з камер і все необхідне надано, ми звичайно пішли на співпрацю зі слідством. Подібні інциденти у нас не трапляються, це сталося вперше і я сподіваюся, що востаннє", – розповів адміністратор закладу Артур Пащенко.

Наразі слідство триває у справі за статтею "Хуліганство".

"На цей час за вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Призначені відповідні судово-медичні експертизи, висновки яких очікуються. Після надходження судово-медичних експертиз уповноважена особа прийме необхідне процесуальне рішення. За даним кримінальним провадженням особи не затримані. Будь-які розголошення таємниці досудового розслідування неприпустимі", – сказав речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

Юрист радить, у випадку, якщо вважаєте, що слідство затягують, варто ознайомитися з матеріали кримінального провадження.

"Якщо ви вважаєте, що поліція не об'єктивно діє відносно вас, ви маєте право написати заяву на ім'я керівника обласної поліції, поставити в копію – Міністерство внутрішніх справ, аби на місцевому рівні не розслаблялися, і розраховувати, що це також подіє", – повідомив юрист Богдан Яненко.

У поліції повідомили, на строк досудового розслідування впливає багато факторів, тому не можна визначити скільки саме буде тривати слідство. Якщо провину нападника доведуть, йому загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі.

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