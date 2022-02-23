Поліція готова забезпечити резерв спецпризначенців близько 6000 осіб

До кінця тижня підрозділи Нацполіції будуть посилені в районі ООС, а кількість резерву спецпризначенців становить близько шести тисяч осіб.

Про це заявив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

«Щодо ситуації на сході нашої держави… У нас поліцейські також працюють у посиленому варіанті несення служби, і частина поліцейських входить до складу ООС. Прийняте рішення керівництвом Нацполіції підсилити додатковими силами. Окремо буде надана інформація ЗМІ про кількість і які засоби ми будемо направляти в зону ООС. Це рішення буде прийнято, і сили будуть направлені до кінця тижня для забезпечення того ж правопорядку», - повідомив Фацевич.

Він уточнив, що частина поліцейських буде задіяна в несенні служби в складі підрозділів Об’єднаних сил, частина - для підтримання правопорядку на прилеглих територіях

«Керівником НПУ прийнято рішення щодо формування резервів. Поліція готова забезпечити резерв спецпризначенців близько 6 тисяч поліцейських, які у разі потреби будуть направлені в ті регіони, де є потреба і є небезпека», - повідомив Фацевич.

Він додав, що Нацполіція готова до будь-якого розвитку подій, всі розпорядження видані, комунікація з регіонами відбувається в цілодобовому режимі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого під час брифінгу Фацевич заявив, що підрозділи НПУ, і взагалі структура Міністерства внутрішніх справ буде оперативно реагувати на події на кшталт тих, які були в Україні у 2014 році. Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що особовий склад Національної поліції України з 14 по 19 лютого був переведений на посилений режим несення служби.