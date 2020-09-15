Поліція перевіряє чотири версії побиття Балуха, - Сущенко

Слідство розглядає чотири основні версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Серед них нещасний випадок, хулігантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомив колишній політв'язень Кремля журналіст Роман Сущенко в Facebook.

Він зазначив, що 14 вересня був на допиті поліції у цій справі.

"Слідство цікавили найдрібніші деталі. Судячи по змісту запитань та їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події", - переконаний Сущенко.

На його думку, версія нещасного випадку малоймовірна.

Наразі судово-медична експертиза не завершена і від її висновків залежить успіх розслідування.

"Слідство з'ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити", - повідомив Сущенко.

Нагадаємо, Балуха побили в столичному Гідропарку в ніч на 8 вересня. Його госпіталізували у нього зламана рука і ключиця, а також черепно-мозкова травма.

В Офісі президента не виключають політичні мотиви в нападі на Балуха і закликали поліцію швидко і повною мірою розкрити цей злочин.

Поліція кваліфікувала напад на Балуха як розбій.