Поліція влаштувала супровід дорогим авто на кордоні України з Угорщиною: скандальне відео

Поліцейські без черги пропускають дорогі автомобілі через українсько- угорський кордон

На кордоні України з Угорщиною на КПП "Лужанка" твориться справжній колапс. Автомобілі по кілька днів стоять у чергах, але дехто знайшов рішення. В мережі опублікували відео, як патрульна поліція "катає" люксові авто, і їх власників відповідно, повз чергу.

Скандальний ролик з заробітками поліції виклав Михайло Чокнадій в Facebook.

відео: facebook.com/chokinator

Активіст пише, що поліція проводжає "круті" авто через кордон, а в цей час люди по 2-3 дні стоять в черзі на кордоні, на жахливій спеці і без туалетів.

Цікаво, що на авто поліції київська реєстрація.

"Справедливо, що хтось стоїть у черзі 2-3 дні, у жахливу спеку, без туалетів, з дітьми та літніми людьми, а хтось "крутий" на Ягуарі (не безкоштовно) проїжджає за 10 хв. Зверніть увагу, авто поліції на київській реєстрації!" - обурений Михайло.

Активіст зазначив, що багато з тих, хто стоїть днями в черзі, їдуть в Європу на заробітки, щоб прогодувати свої сім'ї в Україні.

Зараз знаходжуся на КПП "Лужанка" черга з автомобілями в кілька кілометрів, люди чекають у черзі по кілька днів. Поліція яка тут чергє і винна дивитися за правопорядком займається тім, що супроводжує без черги "круті" автомобілі до КПП. Справедливо, що хтось стоїть у черзі 2-3 дні, у жахливу спечу, без туалетів, з дітьми та літніми людьми, а хтось "крутій" на Ягуарі (не безкоштовно) проїжджає за 10 хв. Зверніть увагу, авто поліції на Київській реєстрації! Ці люди їдуть в Європу, точно не відпочивати. Люди їдуть, щоб заробити якусь копійку, аби мати можливість прогодувати свої сімї. В мене питання до Володимир Зеленський це такий ви обіцяли "кінець епохи бідності"? Це так ви повертаєте заробітчан додому? Мені соромно за свій вибір, мені соромно і сумно за мою принижену країну. Опубліковано Михайлом Чокнадієм Неділя, 9 серпня 2020 р.