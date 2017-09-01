Politico: Предотвратить катастрофу на Донбассе

"Украина пережила одну из самых ужасающих катастроф в новейшей истории - ядерную аварию в Чернобыле в 1986 году. Сейчас она переживает войну, которая отравляет отношения между Донбассом и остальной Украиной, загрязняет политический климат между Киевом и Москвой и заражает отношения между Россией и странами по всему миру, - отмечает министр иностранных дел Австрии Себастиан Курц в Politico. - Этот конфликт также может создать загрязнение вполне реальное, так как продолжающиеся боевые действия угрожают хранилищам хлора, химическим и металлургическим заводам, хранилищам опасных отходов и угольным шахтам".

"Например, ближе к началу этого года артиллерийский снаряд попал в здание на Донецкой фильтровальной станции, в котором хранится 7 тыс. килограммов хлора. Если бы он взорвался, ущерб был бы нанесен катастрофический", - говорится в статье.

"Чтобы дипломатия сработала своим чередом, потребуется время. Между тем нужны срочные действия, чтобы предотвратить гуманитарную и экологическую катастрофу на Донбассе, - утверждает политик. - Как минимум все стороны конфликта должны уважать гражданскую природу названных выше объектов и держаться от них подальше. С ними нужно обращаться, как с безопасными зонами. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо создавать каналы коммуникации. Должны быть доступны адекватные аварийные службы и оборудование".

"Загрязнение окружающей среды не знает границ. Поэтому каждому, кто живет в этом регионе, следует быть заинтересованным в уменьшении рисков и предотвращении экологической катастрофы", - говорится в статье.

"Чтобы добиться мира на востоке Украины, сторонам необходимо перестать стрелять. Было бы хорошо начать с мест вокруг критически важных инфраструктурных объектов", - резюмирует политик.