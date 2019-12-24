Политики, ветераны подписали обращение в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета

Участники инициативной группы "Первого декабря", правозащитники, политики, дипломаты, ветераны, юристы, многие другие известные украинцы подписали открытое обращение в поддержку подозреваемых в убийстве Павла Шеремета ветеранов и волонтеров.

Обращение обнародовал в соцсетях один из подписантов - исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Подписанты отметили, что на недавнем брифинге МВД подозреваемые в убийстве Павла Шеремета "были названы преступниками. "Назначение" виновных состоялось в присутствии Президента Украины ... Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал подозреваемых "установленными убийцами". Президент Владимир Зеленский фактом своего присутствия на брифинге совершил политическое давление на следствие. Хотя эти должностные лица должны быть гарантами соблюдения прав и свобод каждого гражданина Украины. Сейчас подозреваемые находятся в следственном изоляторе, их процессуальные права нарушают".

Они назвали произошедшее "вопиющим нарушением закона и пренебрежением презумпцией невиновности" солиста группы "Riffmaster", ветерана Вооруженных Сил Украины Андрея Антоненко, врача-волонтера Юлии Кузьменко и ветерана и военнослужащей Вооруженных сил Украины Яны Дугарь.

"Не претендуя на роль судей и не беря на себя ответственность утверждать о вине или ее отсутствии в действиях подозреваемых, обращаем внимание, что украинское гражданское общество не воспринимает опубликованные доказательства вины подозреваемых как реальное основание для такого серьезного обвинения. В то же время, ажиотаж вокруг дела уже нанес невероятный вред не только репутации подозреваемых и членам их семей, но и Вооруженным Силам Украины, добровольческому и волонтерскому движениям", - говорится в обращении.

Подписанты настаивают на том, что следствие должно проходить максимально прозрачно, в полном соответствии с законодательством. Они подчеркивают, что фундаментальный конституционный принцип презумпции невиновности является краеугольным камнем прав человека. "Никто не может быть назван преступником до окончательного приговора суда", - напомнили подписанты.

Если и в этом деле обвинение не предоставит доказательств причастности к преступлению лиц, которых уже назвали виновными, ответственные за это должностные лица МВД и Генеральной прокуратуры должны понести справедливое наказание, считают подписанты. Для гарантии объективности расследования, во избежание его политизации они призывают создать Временную следственную комиссию в Верховной Раде Украины.

"Также требуем от власти воздерживаться от действий, которые создают атмосферу дискредитации военных, волонтеров и ветеранов. Благодаря их подвигу в украинском суверенном государстве есть Президент, Генпрокурор, министр. Наши Герои заслуживают уважения. Поэтому задача власти - утверждать положительное общественное отношение к тем, кто участвует в отражении вооруженной агрессии России", - говорится в обращении.

Под открытым обращением в частности подписались участники инициативной группы "Первого декабря" академик НАН Украины Игорь Юхновский, вице- президент Конгресса национальных общин Украины, диссиденты и политзаключенные времен советского режима Иосиф Зисельс и вице-ректор УКУ Мирослав Маринович, дипломаты и политики Владимир Огрызко, Роман Бессмертный, Даниил Лубкивский, экс-нардеп Анна Гопко, ветеран российско- украинской войны Игорь Мазур "Тополя" и многие другие.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в центре Киева.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве - это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко и ветеран АТО Андрей Антоненко. Кроме них, по версии следствия, к убийству причастны супруги- ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Организатором убийства следствие считает Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. Подробнее об этом деле читайте в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?"

13 декабря суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Антоненко.

23 декабря Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко. Решение не подлежит обжалованию.