Полицейские хотят организовать пункты для проверки водителей на трезвость

В среду, 2 августа, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий заявил, что в Украине могут усилить контроль за водителями, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, передает УНИАН.

Представитель полиции акцентировал внимание на том, что в прошлом году была увеличена ответственность за управление в состоянии опьянения.

"Штрафы были увеличены в разы, и альтернативность санкций, то есть лишение права управления или штраф, была нивелирована. Сейчас и штраф, и лишение права управления", - отметил Белошицкий.

По данным полиции, статистика за первую половину 2017 года свидетельствуют о том, что к концу года количество соответствующих правонарушений превысит показатели прошлого года.

"Инициатива, с которой выступают патрульная полиция и Национальная полиция, - это прежде всего предоставление патрульным полицейским необходимого инструментария для того, чтобы усилить контроль непосредственно за водителями, которые управляют в состоянии опьянения", - сказал он.

Белошицкий уточнил, что необходимо расширить основания для остановки транспортных средств, а именно - введение такого основания, как проверка на состояние алкогольного опьянения. В качестве примера он предложил обозначить конкретные места, где будет осуществляться выборочный контроль водителей на опьянение.

"Или это может быть просто проверка в конкретное время в конкретном месте всех водителей на состояние опьянения. По упрощенной процедуре, но все будут знать, что проверки не избежать", - сказал представитель полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, с 10 августа в Киеве исчезнут парковщики, вместо которых водителям предоставят возможность оплаты парковки при помощи паркомата, sms или приобрести месячный талон.