Полиция Азербайджана отпустила 4-го подозреваемого в избиении Найема, - адвокат

Правоохранители Азербайджана отпустили Магомед-Амин Саитова, подозреваемого в избиении депутата Верховной Рады Мустафы Найема в центре Киева, который сбежал в Азербайджан и был там задержан. Об этом "Українським новинам" сообщил адвокат Олег Ищенко.

По его словам, Саитова отпустили вскоре после задержания 5 мая.

"Он был отпущен в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны. Правда, у него забрали паспорт", - сказал адвокат.

Ищенко подтвердил, что Саитов был задержан в Баку в аэропорту во время возвращения в Украину.

"Мы хотели, чтобы он приехал сам, но теперь ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры. Фактически украинские силовики сами помешали ускорить его возвращение", - добавил адвокат.

Напомним, 30 апреля в центре Киева на Бессарабской площади на дороге произошел конфликт, в результате которого избили нардепа Мустафу Найема.

Полиция задержала трех человек. Им предъявлено подозрение по статье о хулиганстве. 2 мая один из нападавших, Магомед-Салих Саитов, в суде получил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 30 июня.

Позже суд взял под домашний ночной арест до 30 июня второго нападающего на Найема Ахмеда Саитова и третьего нападающего Умолта Руслановича Темербулатова.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема.